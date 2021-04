Suicide Squad: David Ayer rivela una concept art di Joker

David Ayer ha condiviso una concept art con Jared Leto nudo nei panni di Joker del suo film Suicide Squad del 2016. L’imminente sequel-reboot di James Gunn del film originale del 2016 uscirà questa estate e anche se includerà il ritorno di Harley Quinn di Margot Robbie e Rick Flag di Joel Kinnaman, il personaggio di Joker non ci sarà.

Il Joker di Leto non ci sarà nel reboot, ma ha avuto un’ultima apparizione nella Justice League di Zack Snyder. Vediamo un breve dialogo tra Batman e Joker in una scena ambientata nel futuro.

David Ayer ha condiviso una concept art di Joker nudo e circondato dalle sue armi. Questa scena familiare è già stata mostrata nella versione originale del film, con l’unica differenza che il personaggio non era nudo. Potrebbe trattarsi di una scena diversa o di una prima versione della stessa, ma Ayer non ha fornito dettagli sull’immagine. Di seguito il post del regista:

Il regista potrebbe aver postato la foto per far smuovere i fan a richiedere l’Ayer Cut senza dichiararlo esplicitamente. Lo Snyder Cut ha sicuramente riacceso le speranze che anche David Ayer potesse finire la sua versione del film del 2016. Anche se WB ha già ampiamente dichiarato che non finanzieranno un progetto del genere. In effetti, l’Ayer Cut è stato richiesto con più veemenza dopo l’uscita di Snyder Cut insieme a #RestoreTheSnyderVerse, un altro movimento che è sorto sulla scia dell’uscita dell’opera di quattro ore di Snyder.