Star Trek: il bacio tra Kirk e Uhura riprodotto in un’opera LEGO

Il LEGO Master Samuel Hatmaker ha riprodotto il bacio tra Kirk e Uhura in Star Trek per celebrare i cento anni di Gene Roddenberry.

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Gene Roddenberry, il master builder LEGO Samuel Hatmaker ha riprodotto una scena simbolo di Star Trek: quella del bacio tra Uhura e Kirk. Si tratta di un’immagine che rappresenta tutta la potenza innovativa di questa serie TV, che, tra le altre cose, portò sul piccolo schermo il primo bacio interraziale della storia della televisione.

Qui sotto potete vedere il video con la costruzione dell’immagine in LEGO dedicata a Star Trek.

Questa opera è stata mostrata anche all’interno della prima stagione della serie LEGO Masters. I protagonisti dell’opera sono Nichelle Nichols con la sua Uhura e William Shatner con il suo capitano Kirk, immortalati in quell’iconico momento presente nella terza stagione di Star Trek.

Gene Roddenberry creò Star Trek nel 1966, e la serie TV nel corso degli anni ottenne un successo tale da portare alla creazione di un vero e proprio franchise, da cui sono nati telefilm come The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager.

Rod Roddenberry, il figlio di Gene, ha dichiarato di recente: