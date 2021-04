HBO Max ha ordinato 10 episodi della serie tv comedy Minx, la cui durata sarà di mezz’ora ciascuno. Ophelia Lovibond e Jake Johnson sono i protagonisti della storia che vede coinvolti nella produzione Ellen Rapoport, la Feigco Entertainment di Paul Feig e Lionsgate Television.

Il cast di Minx include anche Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano e Oscar Montoya. Ricordiamo invece che Jake Johnson era stato scelto in principio come guest star del pilot, mentre ora sembra che il suo personaggio sarà regolare nella serie tv.

Scritta da Ellen Rapoport e ordinata da HBO Max, Minx è ambientata nella Los Angeles degli anni ’70 e incentrata sulla storia di una giovane e seria femminista (Lovibond) che unisce le forze con un editore economico (Johnson) per creare la prima rivista erotica dedicata alle donne. Ecco le parole di Sarah Aubrey, Responsabile dei contenuti originali di HBO Max:

Siamo così entusiasti di questa serie divertente, femminista e del tutto unica, e non avremmo potuto chiedere un cast o dei partner migliori di Ellen, Rachel, Feigco e Lionsgate.

Ellen Rapoport ha aggiunto:

Sono così grata a Feigco, Lionsgate e HBO Max per aver visto il potenziale di questa storia dalla prima volta che mi sono presentata nei loro uffici con pile di riviste porno degli anni ’70. Realizzare Minx con con un cast incredibilmente talentuoso è un sogno che si avvera.

Il produttore Paul Feig ha dichiarato:

Ci siamo innamorati delle riviste di nudo maschile che Ellen ci ha portato e della sua straordinaria visione di questa serie tv, così divertente e liberatoria. Abbiamo capito che avevamo bisogno di un partner di rete audace, che ci permettesse di portarla sullo schermo nel modo più onesto possibile. Quindi non potremmo essere più entusiasti di tornare a lavorare con HBO Max, dopo Love Life. Con il cast potente e la brillante regista si può dire ‘Minx to the Max’!