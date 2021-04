Micronauti: una serie TV animata in arrivo entro la fine dell’anno

Il produttore Paul Edward-Francis ha rivelato che la serie TV animata sui Micronauti dovrebbe arrivare quest’anno. I Micronauti erano una linea di giocattoli americani degli anni ’70 basata e concessa in licenza dalla serie giapponese Microman. Secondo la storia, i giocattoli erano cyborg in miniatura della Micro Earth che erano arrivati su questo pianeta travestiti da action figure. La popolarità dei Micronauti ha portato a una serie di fumetti Marvel con lo stesso nome negli anni ’80.

In un’intervista con PopHorror, Edward-Francis ha rivelato che la serie TV animata dei Micronauti è prevista per l’uscita nel 2021. Edward-Francis, che ha recentemente composto la colonna sonora di Blood of Zeus su Netflix, ha affermato che la serie sarà ispirata al manga, suggerendo che Micronauti potrebbe includere influenze sia dal suo materiale americano che da quello giapponese. Lo studio di animazione irlandese Boulder Media Limited, una sussidiaria di Hasbro tramite Entertainment One, produrrà la serie TV che era stata annunciata per la prima volta nel 2017. Ecco cosa ha detto Edward-Francis:

Abbiamo la seconda stagione di Blood of Zeus in arrivo. Ma abbiamo anche un’altra serie TV, prevista per la fine dell’anno, Micronauti. È una serie TV animata basata sul vecchio fumetto di fantascienza giapponese, The Micronauts, degli anni ’80.

Nel 2015, Paramount e Hasbro avevano annunciato che avrebbero tentato di creare un universo cinematografico incentrato su Micronauti, G.I. Joe e Transformers ma quei piani non sono andati in porto.

