Mallrats: Kevin Smith lo definisce un film da Pasqua

Kevin Smith ha definito Mallrats, conosciuto in Italia come Generazione X, un film da periodo di Pasqua. Ecco perché.

Gli appassionati di Kevin Smith ricorderanno Mallrats, conosciuto in Italia come Generazione X, un lungometraggio che racconta di come un certo tipo di giovani di provincia passino le giornate all’interno dei centri commerciali. Bene, quel Mallrats è stato considerato da Kevin Smith come un perfetto film di Pasqua.

Incalzato da un utente su Twitter Smith ha confermato che Mallrats è ambientato nel periodo di Pasqua, ed a confermarlo c’è anche una scena che coinvolge Jay e Silent Bob mentre pestano un coniglio pasquale all’interno del centro commerciale.

Dopo aver lavorato al nuovo film su Jay e Silent Bob, Kevin Smiths sta progettando il secondo Mallrats.

Qualche tempo fa, durante un livestream sul canale Twitch di Jason Mewe, lo stesso Smith ha confermato che Ben Affleck sarà presente in Mallrats 2. L’attore che nel primo film aveva un ruolo chiave avrebbe confermato che per il sequel non mancherà.

Secondo Smith il suo personaggio sarebbe nel copione, e lo stesso attore ha dichiarato di voler esserci in Mallrats 2. Ecco le parole di Smith:

Il personaggio c’è nella sceneggiatura. Shannon Hamilton c’è, ed il ragazzo (riferito a Ben Affleck ndr) mi ha riferito che non mancherà. Perciò incrociamo le dita.

