Law & Order: il trailer ufficiale con il ritorno di Elliot Stabler

Dopo diversi teaser ora è disponibile quello che possiamo considerare come il trailer ufficiale della serie Law & Order: Organized Crime, che segna il ritorno di Elliot Stabler e Mariska Hargitay, interpretati rispettivamente da Chris Meloni e Olivia Benson.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Law & Order: Organized Crime.

Nel filmato possiamo vedere diversi momenti che chiamano in causa Stabler ed il sergente Ayanna Bell, interpretata da Danielle Mone, la leader della nuova task force. Vediamo anche Richard Wheatley, che farà da villain del telefilm, interpretato da Dylan McDermott.

Meloni ha lasciato la serie nel 2011, dopo ben dodici stagioni. Ora l’attore è tornato per partecipare alla serie TV spin-off intitolata Law & Order: Organized Crime, che verrà distribuita su Peacock oltre che sulla rete NBC.

Con Organized Crime il franchise di Law & Order si amplia, considerando che questa è la settima serie dedicata, fin da quando nel 1990 non venne lanciato il telefilm originale. La serie spin-off sarà composta da tredici episodi e si concentrerà sulla New York Police Department, e sull’unità di cui Stabler è a capo. La serie sarà prodotta da Dick Wolf, Arthur W. Forney e Peter Jankowski per la Wolf Entertainment e per Universal TV.

La nuova serie va in onda su NBC, ed è stata lanciata l’1 aprile.