Killtopia: la serie animata Cyberpunk dal nuovo Studio Voltaku

Una serie animata basata sulla serie di fumetti cyberpunk di Dave Cook e Craig Paton, Killtopia, è stata annunciata da Voltaku, un nuovo studio d’animazione, come suo primo progetto.

Secondo Flickering Myth, Killtopia di Voltaku sarà scritto da Phil Gelatt (Love, Death & Robots, Rise of the Tomb Raider) e diretto da Ruairi Robinson (The Last Days on Mars, Europa Report). La serie è stata realizzata utilizzando l’Unreal Engine e sarà composta da otto episodi, che dureranno 20 minuti ciascuno.

Possiamo prendere le nostre risorse di produzione 3D e costruire un gioco, esperienze VR / AR, materiali di marketing, beni digitali, praticamente tutto ciò che vogliamo, a livelli di produzione simili a Avatar. Ed è esattamente quello che cercano gli otaku: più modi per interagire con i mondi che amano. Ha affermato in una dichiarazione il co-fondatore e CEO di Voltaku, Charles Borland.

Killtopia segue Shinji Slugger Kamiya – un cacciatore che vive in una mega-città nel futuro Giappone – e il suo aiutante robot, Crash. Shinji è un membro esordiente dei Wreckers, un gruppo di mercenari che viene pagato per dare la caccia ai mech assassini che si scatenano nel distretto K della città. In un incontro casuale, Shinji incontra Crash, il primo mech senziente al mondo, il cui codice potrebbe contenere la chiave per curare la micidiale nano-piaga nota come The Rot, di cui soffre sua sorella. Nella loro ricerca per curare la malattia, Shinji e Crash vengono cacciati da demolitori, assassini di androidi e bande della Yakuza. Shinji vuole salvare sua sorella. Crash vuole essere più di una macchina. Entrambi vogliono uscirne vivi.

Killtopia Vol. 1 è stato originariamente pubblicato il 3 settembre 2018 dopo essere stato finanziato con successo su Kickstarter. Dopo una seconda campagna di successo, il Vol. 2 è arrivato il 15 aprile 2020. Una campagna Kickstarter per Killtopia Vol. 3 è stato lanciato nell'ottobre del 2020. Ha superato l'obiettivo iniziale di £ 7.000 e ha raccolto £ 21.556. Un aggiornamento pubblicato da Cook il 20 marzo spiega che il Vol. 3 è terminato e la spedizione inizierà presto.