Every House is Haunted, il film horror prodotto da Sam Raimi, sarà distribuito da Netflix. Ovviamente il servizio di streaming non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale: ci vorrà del tempo, anche visto che il progetto è alle prime fasi di sviluppo.

Secondo Deadline, Sam Raimi torna ad occuparsi di un film horror proprio con Every House is Haunted, dopo aver diretto pellicole come La casa, La casa 2 e la più recente Drag Me to Hell (2009). Questa volta però il regista sarà presente nel progetto solo in veste di produttore: il lungometraggio sarà basato su una sceneggiatura di Jason Pagan e Andrew Deutschman e diretto da Corin Hardy. A distribuire Every House is Haunted sarà, appunto, Netflix, che ha sbaragliato tutta la concorrenza, offrendo un importo nettamente superiore alla media per comprare i diritti del film.

Every House is Haunted sarà ispirato alla raccolta omonima di racconti di Ian Rogers. Ecco la sinossi ufficiale:

Un investigatore assicurativo cerca di smentire le affermazioni secondo cui la morte di una coppia è stata causata da una casa infestata, ma i suoi dubbi sono sfidati da un sensitivo e dai misteriosi avvenimenti a cui è testimone con i propri occhi.

Ricordiamo che Sam Raimi è stato impegnato con la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e pare avere molti altri progetti in cantiere. Il regista è famoso anche per aver diretto la trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire.

