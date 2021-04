Shelley Conn (Liar – L’amore bugiardo) e Calam Lynch (Benediction) sono entrati nel cast di Bridgerton 2, la serie tv targata Netflix e basata sui romanzi rosa di Julia Quinn. I due attori si uniscono alla protagonista femminile della seconda stagione: Simone Ashley, che veste i panni di Kate Sharma. Insieme a loro, nel cast Charithra Chandran, nei panni di Edwina Sharma, e Rupert Young, interprete di Jack, un nuovo personaggio che non è presente nei libri da cui la serie tv è tratta.

La seconda stagione di Bridgerton, la cui produzione inizierà in primavera nel Regno Unito, si focalizzerà sulla ricerca del matrimonio perfetto per il fratello maggiore della famiglia Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey), come raccontato nel secondo libro di Julia Quinn dal titolo Il visconte che mi amava.

Simone Ashley interpreta l’interesse amoroso di Anthony: Kate Sharma. Quest’ultima è appena arrivata a Londra e si presenta come una giovane donna intelligente e testarda che non sopporta gli stupidi, incluso Anthony Bridgerton.

Charithra Chandran è la sorella minore di Kate, Edwina, ed è anche la prima a catturare l’attenzione del visconte. Edwina è gentile, ma anche un po’ ingenua. Nonostante ciò, sa bene cosa vuole: un incontro d’amore.

Adesso passiamo ai ruolo di Shelley Conn e Calam Lynch in Bridgerton 2:

Conn interpreterà la madre delle due sorelle, Mary Sharma. La donna è la figlia di un conte. A causa di uno scandalo, dovuto al matrimonio di Mary con un commerciante, la donna ha cambiato vita. Ora però è tornata a Londra con le sue figlie ed è costretta a sopportare tutto ciò che un tempo le andava stretto.

Calam Lynch veste i panni di Theo Sharpe, un laborioso assistente di stampa. Non è solo un operaio, è un intellettuale che si batte per i diritti di tutti.

Nel cast anche Rupert Young, che interpreta Jack, il quale ha un legame sia con una famiglia molto importante della nobiltà, sia con un mistero riguardante Bridgerton. La serie tv – lo ricordiamo – è stata creata da Chris Van Dusen.

