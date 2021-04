American Fighter: il trailer del sequel di American Wrestler

Lionsgate svela il trailer ufficiale del loro prossimo film d’azione American Fighter, che debutterà il mese prossimo. American Fighter è il sequel del film del 2016 American Wrestler: The Wizard, incentrato sulla storia del giovane aspirante combattente Ali Jahani (George Kosturos). La storia di Ali è parzialmente ispirata dalle esperienze del produttore Ali Ashfar, che lo hanno visto trasferirsi dall’Iran in California negli anni ’80. Di fronte a sentimenti anti-iraniani dopo la crisi degli ostaggi in Iran del 1980, Ali si unisce alla squadra di wrestling della sua scuola superiore nella speranza di imparare ad adattarsi.

Diretto da Shaun Paul Piccinino, American Fighter riprenderà ancora una volta con Ali, questa volta mentre sta cercando di raccogliere dei soldi per aiutare la madre malata. Senza altro modo per fare soldi, Ali si rivolge al crudo mondo dei combattimenti sotterranei. La sua mancanza di abilità lo porta a gravi sconfitte, ma Duke (Sean Patrick Flanery) accetta di addestrarlo. American Fighter è interpretato anche da Tommy Flanagan di Sons of Anarchy.

Lionsgate ha rilasciato il trailer ufficiale del film, che immerge gli spettatori direttamente nel viaggio di Ali. Dai un’occhiata al trailer di seguito:

Lionsgate distribuirà il film in sale selezionate e in streaming il 21 maggio. La storia di Ali, già avvincente grazie ai suoi inizi di American Wrestler, prenderà una nuova svolta qui, e la sua determinazione ad aiutare sua madre darà un po’ di cuore al film tra le brutali scene di combattimento.