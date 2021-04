The Witcher 2: svelati gli attori dei giovani Geralt e Vesemir

The Witcher 2 ha rivelato gli attori che interpreteranno i giovani Geralt e Vesemir. Basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher vede Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia mentre viaggia nel continente per portare a termine varie missioni. Lungo la strada, il suo destino si intreccia con Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e la principessa Ciri (Freya Allen).

The Witcher 2 ha appena terminato le riprese e nuovi dettagli sul cast sono stati rivelati. Questo significa anche che i nuovi episodi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, a condizione che gli sforzi di post-produzione non siano rallentati troppo dalla pandemia in corso. Alexander Squires e James Baxter si sono uniti al cast rispettivamente nei panni del giovane Geralt e del giovane Vesemir. Tristan Ruggeri ha precedentemente interpretato Geralt bambino nella prima stagione, ma i nuovi flashback promettono di mostrare una versione leggermente cresciuta del personaggio. Inoltre, si dice che nei flashback ci sarà l’attore Tamer Hassan nei panni di Deglan, un personaggio misterioso che apparirà in The Witcher: Nightmare of the Wolf.

I fan di The Witcher sanno che Vesemir è il mentore di Geralt, nonché il più vecchio ed esperto Witcher in circolazione. Kim Bodnia interpreterà Vesemir adulto nella seconda stagione e apparirà quando Geralt porterà Ciri al leggendario castello di Kaer Morhen. Vesemir è una parte importante della storia di Geralt e il suo arrivo è un grande evento per i nuovi episodi. La storia di Vesemir verrà raccontata anche in Nightmare of the Wolf, che dovrebbe essere presentato in anteprima su Netflix entro la fine dell’anno.

Potrebbe interessare anche: