Megalo box 2: Nomad, su VVVVID.it dal 5 aprile

Megalo box fu presentato per la prima volta nel 2018, il successo inaspettato che ottenne ha portato TMS Entertainment a sviluppare una seconda stagione dell’anime. Megalobox 2: Nomad verrà trasmessa anche in Italia, su VVVVID.it, a partire dal 5 aprile, ogni lunedì alle 18.

Megalo Box è una serie anime del 2018 creata in commemorazione del 50° anniversario del manga Ashita no Joe (Rocky Joe in Italia). Il capo della produzione è il regista Yō Moriyama, che lavora affiancato dagli sceneggiatori Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima. La serie è stata trasmessa in Giappone dal 6 aprile 2018 al 29 giugno 2018 ed è stata trasmessa in simulcast su Crunchyroll. La seconda stagione avrà luogo sette anni dopo gli eventi della prima stagione. La prima stagione di Megalo Box è disponibile anche su Netflix.

La serie si svolge in un Giappone futuristico dove i cittadini con licenza vivono in una città ricca mentre i cittadini senza licenza sono costretti in uno slum alla sua periferia. Il Megalo Boxing è uno sport popolare in questo mondo simile al pugilato, tranne per il fatto che i pugili combattono indossando una montatura in metallo che rende i loro attacchi molto più letali. Junk Dog è un giovane che combatte in circoli clandestini sotterranei di combattimenti e il suo allenatore Gansaku Nanbu gli dice quando deve perdere. Una sera la sua moto si schianta contro Yukiko Shirato, che è il capo del ricco Shirato Group che sovrintende al torneo di Megalonia. Junk Dog si scontra con la sua guardia del corpo Yūri, che è anche il migliore Megalo Boxer. Yukiko interrompe il combattimento ma Yūri tornerà a cercare Junk Dog per proporgli di affrontarlo di nuovo a Megalonia.