Le bizzarre avventure di JoJo: confermata Stone Ocean

Le bizzarre avventure di JoJo ha confermato che David Production sta attualmente lavorando alla sesta stagione della serie: Stone Ocean. La storia segue la figlia di Stardust Crusader Jotaro Kujo, Jolyne che è pronta a camminare all’ombra di suo padre come Stand User, che le piaccia o no. Dopo la conclusione del Vento d’Oro, i fan dell’anime aspettavano da tempo che la sesta stagione fosse finalmente confermata.

Per coloro che potrebbero non avere familiarità con la storia di Stone Ocean, le vicende seguono Jolyne Cujoh che è stata incastrata per un crimine che non ha commesso. “Benedetta” con un supporto in Stone Free, un supporto che consente a Jolyne di trasformarsi in una serie di corde mentre sferra un torrente di pugni simili a mitragliatrici, la protagonista principale deve ora farsi strada attraverso una prigione mortale per poter non solo salvare la propria vita, ma anche quella del padre che è attualmente sotto assedio.

La storia di Stone Ocean sarà sicuramente uno degli archi narrativi più folli de Le bizzarre avventure di JoJo da quando l’anime ha iniziato a seguire la famiglia Joestar dall’inizio di Phantom Blood. Con la conferma di Stone Ocean, ci sono ancora altri due archi della storia manga rimasti da adattare: Steelball Run e JoJolion che porteranno la serie in un’ambientazione completamente diversa.