Justice League: la scena estesa di “We Live in a Society”

Molti fan della DC hanno ritenuto strano che Zack Snyder abbia omesso uno dei momenti più discussi dal trailer di Justice League al momento del rilascio del film finito. Il regista in realtà aveva lasciato che il Joker di Jared Leto pronunciasse l’iconica citazione “We Live in a Society” in un discorso diretto a Batman di Ben Affleck. Il filmato era nel primo trailer ufficiale di Justice League di Zack Snyder ma non era presente nel film. Zack Snyder ha pubblicato quella scena sul suo account Twitter.

Zack Snyder ha condiviso la clip We Live in a Society su Twitter affinché tutti la vedessero. Il dialogo di Batman coincide con quello che vediamo nel film, mentre risponde alle provocazioni di Joker, rivelando che Harley Quinn è morta tra le sue braccia. Di seguito la clip condivisa dal regista sul suo account:

Batman prende la carta del Joker dalla sua mano, ed è qui che finalmente possiamo sentire Jared Leto pronunciare quella frase iconica. We Live in a Society diventò un meme che risale ad anni fa su Internet. Zack Snyder ha condiviso la scena estesa cancellata di We Live in a Society per celebrare l’uscita della sua Justice League: Justice is Grey edizione in bianco e nero. Il regista ha anche in programma una proiezione speciale di beneficenza di questa versione, appena i cinema riapriranno in via definitiva. La versione Justice is Grey inoltre contiene scene esclusive riguardanti il Joker interpretato da Jared Leto, compresa la frase “We live in a society” del trailer ufficiale, la quale non compare nella Snyder Cut rilasciata il 18 marzo.