Dune: Kyle MacLachlan sull’uscita del nuovo film

L’attore della versione di Dune del 1984, Kyle MacLachlan è scoraggiato dal piano di rilascio in streaming su HBO Max del film. Basato sul popolare romanzo di Frank Herbert, il film di fantascienza in uscita è l’ultima rivisitazione della storia dopo il film del 1984. Dune, diretto da Denis Villeneuve, vedrà Timothée Chalamet come protagonista. A completare il cast ci saranno anche Oscar Isaac, Josh Brolin e Zendaya. L’attesissimo film è uno dei grandi progetti di Villeneuve e potrebbe generare un franchise di sei film in caso di successo.

Dune sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche alla fine del 2020, ma Legendary e Warner Bros. sono state costrette a ritardare l’uscita del film di un altro anno a causa della pandemia. A dicembre, la Warner Bros. ha fatto scalpore nell’industria cinematografica con l’annuncio che tutti i 17 film del 2021 sarebbero usciti su HBO Max lo stesso giorno delle loro uscite cinematografiche.

Kyle MacLachlan, che ha recitato nell’adattamento di Dune di David Lynch del 1984, afferma che l’uscita in streaming del reboot lo scoraggia. Parlando con The Seattle Times, MacLachlan afferma che un film come Dune è pensato per un’uscita nelle sale cinematografiche. I sentimenti di MacLachlan sull’uscita del nuovo Dune sono comprensibili, soprattutto considerando il suo legame con il film. Ecco le sue parole:

Penso che l’uscita simultanea sia una conseguenza di questo momento storico. Tuttavia è scoraggiante perché un film del genere è pensato per essere visto sul grande schermo.

Nell’adattamento di Lynch del 1984, MacLachlan interpretava Paul Atreides; il personaggio che Chalamet interpreta nel nuovo film. Secondo quanto riferito, Legendary stava intraprendendo un’azione legale contro la società per il piano d’uscita del film, poiché la società ha fornito circa il 75% del budget di $ 165 milioni del film. Dune è attualmente impostato per il rilascio nelle sale e su HBO Max il 1° ottobre 2021.