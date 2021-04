Deadpool: una foto inedita di Ryan Reynolds senza costume

Il truccatore di Deadpool, Bill Corso ha condiviso una foto inedita di Ryan Reynolds con il corpo ricoperto da cicatrici per celebrare il giorno di Deadpool. Dopo la sua disastrosa apparizione nei panni di Wade Wilson in X-Men Origins, la Fox era riluttante a dare il via libera a un film di Deadpool da solista. Tutto è cambiato dopo che Reynolds fece trapelare un video di prova per il progetto, e il resto è storia. Uscito nel 2016, Deadpool è stato un successo ed è stato rapidamente seguito da una secondo capitolo e un terzo è in sviluppo dagli scrittori di Bob’s Burgers, Wendy e Lizzie Molyneux.

Il primo film è servito come storia di origine per il personaggio arguto e sboccato. Reynolds è in costume per la maggior parte del tempo, però, il pubblico è riuscito già a vedere la sua faccia sfregiata. C’è anche una scena, però, in cui combatte contro Ajax (Ed Skrein) subito dopo essere stato sfregiato, ma è breve e la maggior parte del suo corpo nascosto dall’oscurità. Un nuovo post conferma che Bill Corso, il makeup artist di Deadpool, ha creato le cicatrici su tutto il corpo senza ricorrere alla CGI.

Corso ha condiviso uno scatto inedito del trucco di Reynolds su Instagram. Il lavoro è fenomenale e ricopre Reynolds dalla testa ai piedi, rivelando che l’attore ha dovuto affrontare l’intero processo di trucco ogni giorno mentre girava la scena di combattimento con Ajax. Puoi vedere l’immagine intera qui sotto:

È uno spettacolo impressionante anche se leggermente spaventoso, ma non sorprendente per un truccatore che ha lavorato a progetti che vanno da A.I. Intelligenza Artificiale a Blade Runner 2049 a Star Wars: Il Risveglio della Forza.

