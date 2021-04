American Horror Story: il regista chiede aiuto ai fan

Il regista di American Horror Story, Ryan Murphy ha chiesto l’aiuto dei fan per scegliere il genere che vorrebbero vedere nella prossima stagione. Il regista su Twitter, ha chiesto ai fan di commentare quale “storia” vorrebbero vedere come un’espansione dell’universo di AHS, probabilmente per la prossima serie spinoff American Horror Stories. Le opzioni sono: Aliens, Christmas Horror, Bloody Mary, Piggy Man, Sirens e Plague.

The AMERICAN HORROR STORY universe is expanding. Comment on which STORY you would like to see the most: 1) ALIENS

2) Xmas HORROR

3) BLOODY MARY

4) PIGGY MAN

5) SIRENS

6) PLAGUE#ahsfx #AHS10 #AHSDoubleFeature #ahs pic.twitter.com/6NxY6mXjyx — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) April 2, 2021

American Horror Stories è stata annunciata a maggio 2020 come serie complementare di AHS e, secondo l’annuncio di Murphy su Instagram, consisterà in episodi indipendenti della durata di un’ora ciascuno. I dettagli sulla serie sono scarsi, ma la star di AHS Sarah Paulson ha confermato che sarà coinvolta come regista.

La decima stagione della serie vedrà un cast con: Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Frances Conroy e Macaulay Culkin. Sarà presentata in anteprima su FX nel 2021.

Il regista ultimamente ha anche svelato il titolo ufficiale di American Horror Story 10, l’ultima stagione dell’acclamata serie tv, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il titolo della decima stagione sarà Double Feature. Due storie orribili in una sola stagione. Per quanto riguarda le riprese dello spin-off dovrebbero andare di pari passo con quelle della serie principale. C’è molta attesa per questa nuova stagione di AHS, considerando che anche Macaulay Culkin, lo storico interpete di Mamma, Ho perso l’aereo si è unito al cast.

Potrebbe interessare anche: