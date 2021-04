Disney + ha cancellato la serie tv The Right Stuff, primo progetto originale di National Geographic per il servizio di streaming.

Disney + ha cancellato la serie tv The Right Stuff, il primo progetto originale di National Geographic per il servizio di streaming, dopo la prima stagione. La serie è la prima produzione sceneggiata da Disney+ ad essere stata cancellata e vede protagonisti Patrick J. Adams e Jake McDorman.

Ora sembra che Warner Bros.Television, lo studio dietro The Right Stuff, stia cercando di trovare una nuova “casa” per il progetto, in modo da proseguire con gli episodi. Tra le opzioni compaiono TNT e HBO Max, entrambe di proprietà di Warner Bros.Television, ma è ancora presto per capire cosa succederà.

The Right Stuff è basata sul libro bestseller di Tom Wolfe e segue gli anni dei Mercury Seven, ovvero i piloti selezionati dalla NASA per essere i primi astronauti e battere così i russi nella corsa allo spazio. Secondo un rapporto, pare che la Warner Bros. abbia esaminato diverse idee per continuare la serie tv, inclusa una seconda stagione incentrata su una nuova missione svolta negli anni ’80 e probabilmente con un nuovo cast.

La prima stagione è ambientata nel 1959 e i due uomini al centro della storia sono il maggiore John Glenn (Adams), un venerato pilota e uomo di famiglia impegnato a far valere i suoi principi; e il tenente comandante Alan Shepard (McDorman), uno dei migliori piloti collaudatori nella storia della Marina.

Il cast della serie tv include il tenente Gordon Cooper (Colin O’Donoghue), Wally Schirra (Aaron Staton), Scott Carpenter (James Lafferty), Deke Slayton (Micah Stock) e Gus Grissom (Michael Trotter), insieme a Nora Zehetner, Eloise Mumford e Shannon Lucio, Patrick Fischler, Eric Ladin, Danny Strong e Josh Cooke.

Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson sono produttori esecutivi, insieme allo showrunner Mark Lafferty. Chris Long ha diretto e prodotto il primo episodio. Anche Will Staples, Howard Korder e Danny Strong compaiono nelle vesti di produttori esecutivi. Thelma Schoonmaker è invece produttore consulente. Michael Hampton ha gestito il progetto per la Appian Way ed è anche co-produttore.

