Secondo Variety, Nicholas Podany, conosciuto per aver preso parte a Summertime Dropouts e Hart of Dixie, è entrato nel cast della serie tv live-action de Le Superchicche, il cui titolo originale è The Powerpuff Girls. Voluto da The CW, il progetto vedrà l’attore interpretare il ruolo del figlio del malvagio villain Mojo Jojo, Joseph “Jojo” Mondel Jr.. Ecco la descrizione del suo personaggio:

Da bambino, il nerd assetato di potere e insicuro JoJo era ossessionato dalle Superchicche, nonostante il rancore di suo padre nei loro confronti. Da adulto, JoJo vive con il suo lato dolce e quello rabbioso perennemente in contrasto tra loro.

Creato da Craig McCracken, il cartone originale de Le Superchicche ha debuttato su Cartoon Network nel 1998, con la produzione di Hanna-Barbera Productions per le prime quattro stagioni e Cartoon Network Studios per le restanti due.

La serie animata è incentrata su tre piccole ragazzine superpotenti, i cui nomi sono Bubbles, Blossom e Buttercup. Le protagoniste vivono nel sobborgo immaginario di Townsville, negli Stati Uniti, con loro padre, il professor Utonium, che le crea aggiungendo accidentalmente la componente X a una miscela destinata a generare delle bambine perfette. Le eroine usano la loro impressionante gamma di abilità per combattere i loro nemici, come Mojo Jojo e Him.

La serie tv live-action della The CW è stata annunciata nell’agosto 2020 e presenterà come protagoniste tre ventenni disilluse. Oltre a Nicholas Podany, Le Superchicche vede nel cast Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault, Donald Faison. Al momento non è stata ancora rilasciata una data di uscita ufficiale della prima stagione.

