Bless the Harts: cancellata la serie animata di Fox

La Fox ha cancellato la serie animata Bless the Harts – creata da Emily Spivey – dopo la seconda stagione. La serie, co-prodotta dalla 20th Television di Disney e Fox Entertainment, si concluderà a maggio sulla rete. Si tratta di una comedy animata per adulti, che vede protagonista un cast vocale composto da Kristen Wiig, Maya Rudolph, Jillian Bell, Ike Barinholtz e Kumail Nanjiani.

Bless the Harts segue una famiglia della classe operaia che vive nella Carolina del Nord. La protagonista principale, la cameriera Jenny Hart, fatica a far quadrare i conti. Sua figlia Violet Hart e la madre Betty Hart vivono con lei, insieme al suo fidanzato Wayne. L’ultimo episodio andato in onda su Fox non ha ottenuto risultati eclatanti: solo 56.000 spettatori, un numero nettamente basso rispetto al passato.

Nonostante Bless the Harts sia stata cancellata, Fox sta definendo la sua lista di serie animate: oltre a The Simpsons, Family Guy e Bob’s Burgers di proprietà della Disney, Fox sta lavorando a The Great North (una co-produzione con 20th), Housebroken (interamente di sua proprietà) e la nuova serie di Dan Harmon (Rick and Morty), recentemente acquisita dalla società, che verrà lanciata nel 2022.

Questa spinta verso le serie animate è dovuta all’acquisizione dello studio di animazione Bento Box, conosciuto per il progetto Bob’s Burgers, da parte della rete di trasmissione. Ricordiamo invece che Bob’s Burgers, Duncanville, The Great North, Family Guy e The Simpsons sono state tutte rinnovate per la nuova stagione televisiva 2021-22.

