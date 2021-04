Yasuke: da schiavo a samurai, ecco il teaser trailer dell’anime

LaKeith Stanfield darà la voce al primo samurai africano della storia in Yasuke, la prossima serie anime di Netflix. Il servizio di streaming ha rilasciato il primo teaser trailer che conferma la data di uscita del 29 aprile. La serie di sei episodi è ambientata in un Giappone feudale dilaniato dalla guerra, pieno di mech e magia, dove il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata nella violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro degli scontri, Yasuke è costretto a tornare in battaglia e a prendersi cura di una misteriosa bambina.

Yasuke, che sarà presentato in anteprima il 29 aprile su Netflix, è stato creato da LeSean Thomas (Cannon Busters), che è anche regista e produttore esecutivo. La serie sarà caratterizzata dalla colonna sonora del musicista nominato ai Grammy, Flying Lotus, che funge anche da produttore esecutivo insieme a Stanfield. Il design dei personaggi della serie è stato curato da Takeshi Koike (Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine) e l’animazione è stata curata dall’acclamato studio giapponese MAPPA (Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti).

Anche se la serie Yasuke di Netflix vanterà molti elementi fantasy, il protagonista è basato su un guerriero del mondo reale che era attivo alla fine del 1500. Il vero Yasuke è considerato il primo samurai africano della storia e ha servito sotto Oda Nobunaga, il primo Grande Unificatore del Giappone.

L’attore LaKeith Stanfield di recente è apparso in diversi episodi della quinta stagione di The Eric Andre Show come co-conduttore e in precedenza è apparso in una manciata di episodi dell’acclamato BoJack Horseman. Stanfield è anche apparso in diversi film recenti, tra cui Knives Out e Judas and the Black Messiah.

Guarda il teaser trailer di Yasuke di seguito: