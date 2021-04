Things Heard & Seen: il trailer del film in arrivo il 29 aprile

Amanda Seyfried e James Norton si ritrovano in una casa stregata nel trailer di Things Heard & Seen di Netflix, in uscita il 29 aprile.

Amanda Seyfried e James Norton scoprono di trovarsi in una casa stregata nel nuovo trailer di Things Heard & Seen di Netflix. Il film è basato sull’acclamato romanzo All Things Cease to Appear di Elizabeth Brundage, che segue una coppia di Manhattan che si trasferisce in un piccolo insediamento storico nella Hudson Valley. Presto scoprono che la loro nuova casa, e il loro matrimonio, hanno origini inquietanti.

Il film è stato adattato e diretto dai coniugi Shari Springer Berman e Robert Pulcini, le cui passate collaborazioni includono The Nanny Diaries e American Splendor, quest’ultimo dei quali ha ricevuto un Oscar per la migliore sceneggiatura. Tuttavia, questa sarà la loro prima incursione nel genere horror. Things Heard & Seen segue Catherine (Seyfried) mentre prende la decisione di lasciare Manhattan e trasferirsi nella Hudson Valley, dove a suo marito George (Norton) è stato offerto un lavoro in un college locale. Mentre la coppia si prepara a vivere una vita idilliaca, Catherine inizia a fare scoperte sconvolgenti in casa.

Il primo trailer del film di Netflix rivela che il film è un classico racconto horror, evidenziando anche i suoi elementi di thriller noir psicologico. Catherine inizia a fare scoperte angoscianti nella sua nuova casa, come una vecchia Bibbia su cui è incisa la parola “Dannato”, ma inizia anche a sospettare che suo marito possa nascondere segreti oscuri e pericolosi. Ecco il trailer completo di Things Heard & Seen di seguito:

Netflix ha messo insieme un cast impressionante per questo film horror che include anche Natalia Dyer di Stranger Things, Rhea Seehorn di Better Call Saul e F. Murray Abraham.