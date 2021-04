Shang-Chi: rivelato il primo sguardo ai personaggi

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha rilasciato un nuovo set di action figures, che offre il primo sguardo al personaggio di Wenwu interpretato dal brillante Tony Leung. Il personaggio sarà l’antagonista principale del film mentre Simu Liu interpreterà l’eroe. Destin Cretton dirige il progetto che vede nel cast anche Michelle Yeoh, Akwafina, Fala Chen, Ronny Chieng, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Anche se Shang-Chi debutterà nella Fase 4 del MCU, il film ha legami che risalgono al primo Iron Man. Per cominciare, una cellula dei Dieci Anelli era dietro il rapimento di Tony Stark in Afghanistan dopo che si erano uniti a Obadiah Stane per uccidere il capo delle Stark Industries. L’account di un fan, @ShangChiBR ha condiviso le foto delle action figure di Shang-Chi, con Xialing e il personaggio mascherato noto come Death Dealer. Il giocattolo più interessante, tuttavia, è Wenwu. Guarda le immagini qui sotto:

Precedentemente previsto per l’uscita a luglio 2021, Shang-Chi è stato ora spostato a settembre. A soli sei mesi dall’anteprima, è interessante che i Marvel Studios non abbiano iniziato a lavorare sul lato marketing e la presentazione del film. Purtroppo c’è ancora la possibilità che venga nuovamente rimandato a seconda della situazione pandemica. A parte il logo e la concept art, non si è visto ancora quasi niente del film. Nonostante ciò, Liu ha garantito che il trailer del prossimo progetto MCU varrà tutta l’attesa.