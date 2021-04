Discovery Plus ha acquisito i diritti del documentario scritto e diretto da Don Hardy e prodotto da Hardy e Shawn Dailey dal titolo Citizen Penn, che mostra uno sguardo agli sforzi umanitari di Sean Penn e di un gruppo di volontari per aiutare gli haitiani dopo il devastante terremoto del 2010. Il documentario sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming in abbonamento il 6 maggio 2021.

Citizen Penn vanta delle riprese ravvicinate e personali del lavoro di Sean Penn, in prima linea nei giorni successivi al terremoto di magnitudo 7.0, che ha colpito Haiti e provocato la morte di 250.000 persone e 5 milioni di sfollati.

L’attore, vincitore del premio Oscar per Mystic River e Milk, era andato in missione umanitaria pensando di restare nel luogo per due settimane, in modo da consegnare le provviste, aiutare i dottori a fornire cure mediche immediate, per poi tornare alla sua vita normale. Non sapeva però che quanto accaduto gli avrebbe cambiato la vita: Sean Penn è rimasto ad Haiti e ha creato un’organizzazione chiamata J/P HRO (il nome attuale è CORE), che gestisce il più grande campo per sfollati dell’intero paese.

Ha anche svolto un ruolo chiave nella creazione dei test per il COVID negli Stati Uniti e nella gestione del più grande sito di vaccinazione della nazione al Dodgers Stadium di Los Angeles. Tutto ciò è stato aggiunto al documentario dai produttori in un secondo momento.

Dal clima alla risoluzione dei conflitti, alla povertà e fino al Covid-19, la cittadinanza richiede sempre più servizi. È un percorso che può essere accidentato, ma che dobbiamo compiere tutti. Don Hardy è entrato nel cuore di questo viaggio, seguendo CORE (JP / HRO) per oltre un decennio. Spero che la sua perspicace regia possa donare una qualche forma di ispirazione a coloro che lo guardano, perché mostra ‘il buono, il brutto e il cattivo.’

Citizen Penn contiene la colonna sonora originale di Linda Perry, con la canzone Eden: To Find Love, scritta da Perry e Bono, ed eseguita da Bono. Il brano completa la scaletta degli originali di Discovery Plus, tra cui troviamo anche Francesco, Introducing, Selma Blair e Rebel Hearts.

Igal Svet, vicepresidente, documentari, Discovery Plus, ha detto:

Quello che Sean Penn e il suo team al CORE sono stati in grado di ottenere è a dir poco straordinario. Da un devastante terremoto ad Haiti alla situazione attuale con il COVID-19 negli Stati Uniti, Don Hardy e Shawn Dailey hanno catturato l’urgenza viscerale del loro lavoro umanitario e hanno seguito la storia per oltre un decennio. È un privilegio condividere il loro incredibile viaggio pieno di grinta, ingegnosità e perseveranza su Discovery Plus in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno. Citizen Penn significa rimboccarsi le maniche e portare a termine il lavoro, non importa chi sei o da dove vieni.

Citizen Penn è stato prodotto da Ellen Fair, Kim Forbes Tramel, Dan Braun e Josh Braun.

