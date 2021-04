Chucky: iniziata la produzione della serie TV

È ufficialmente iniziata la produzione della serie TV di Chucky, che arriverà prossimamente sul canale SyFy. A rivelarlo è lo sceneggiatore e regista Don Mancini sul suo profilo Twitter, dove ha pubblicato un video ieri, 1 aprile, specificando che non si tratta di un pesce d’aprile.

This is no April Fools’ joke. #CHUCKY the series is officially in production and coming to @USA_Network and @SYFY this fall. If you can’t wait that long…catch the Chucky movie marathon airing ALL DAY today on SYFY! pic.twitter.com/GXhBN4TPvH

— Don Mancini (@RealDonMancini) April 1, 2021