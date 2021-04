Bridgerton 2: Charithra Chandran sarà Edwina

02—Apr—2021 / 11:52 AM

Ci sono nuovi ingressi nel cast di Bridgerton 2, lo show record di Netflix, che ha trovato per il ruolo di Edwina l’attrice Charithra Chandran. Allo stesso tempo sembra che Rupert Young (Merlin) sia stato ingaggiato per una parte in Bridgerton 2.

Charithra Chandran fino ad ora ha avuto poche partecipazioni in altri progetti, e la si ricorda per la sua presenza in Alex Rider. La Chandran interpreterà la sorella minore di Kate Sharma, il nuovo interesse amoroso di Anthony.

Nel frattempo le prime foto dal set della seconda stagione di Bridgerton hanno rivelato il ruolo di primo piano dei fratelli maggiori di Daphne nella prossima stagione. La storia d’amore ha debuttato su Netflix durante le vacanze di Natale per diventare uno dei migliori debutti di una serie originale dello streamer di tutti i tempi. La serie segue la famiglia Bridgerton mentre naviga tra i fasti dell’alta società nella Londra dell’era Regency. Le loro scappatelle amorose vengono tutte raccontate dalla misteriosa figura conosciuta come Lady Whistledown.

La prima stagione di Bridgerton ha seguito Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e la sua storia d’amore con il Duca di Hastings (Regé-Jean Page). I primi otto episodi si sono conclusi con Simon e Daphne che danno il benvenuto a un bambino nelle loro vite dopo un inizio tumultuoso della loro storia d’amore, ma la stagione 2 cambierà totalmente marcia. Come i romanzi su cui è basata la serie, la seconda stagione di Bridgerton seguirà un altro membro della famiglia Bridgerton: il fratello maggiore Anthony (Jonathan Bailey).