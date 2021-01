Bridgerton è la serie TV più vista di sempre su Netflix

I nuovi dati forniti da Netflix hanno stabilito che Bridgerton è la serie TV più seguita di sempre sulla piattaforma streaming.

Bridgerton ha sbriciolato tutti i record possibili, considerando che la serie TV è appena diventata la più seguita sulla piattaforma streaming di Netflix. Secondo i dati forniti il telefilm è stato visto da ben 82 milioni di utenti in tutto il Mondo.

Si tratta di un record che va ad abbattere quello precedentemente stabilito da The Witcher, che aveva ottenuto 76 milioni di utenti che in 28 giorni l’avevano seguita. Tra le serie più recenti Lupin ha ottenuto 70 milioni di spettatori, mentre La Regina degli Scacchi, 62. La terza stagione di Stranger Things nel 2019 ne aveva ottenuti 64 milioni.

Anche per questo motivo la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Questo è il messaggio con cui è stato annunciato il rinnovo:

Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione.

L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore.

Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù.

Sentitamente Vostra,

Lady Whistledown.