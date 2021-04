BMW: “le auto elettriche si assomigliano tutte”, parola del CEO

Secondo Oliver Zipse, CEO di BMW, le auto elettriche hanno un problema: sono tutte identiche. O meglio, questo sarebbe vero per gli EV delle alte compagnie. «Se guardi a quello che sta succedendo al mercato dell’auto, con tutte queste piattaforme specificatamente pensate per l’elettrico, il risultato finale è che tutte le auto si assomigliano», ha detto nel corso di un’intervista con Reuters. «BMW serve una clientela molto specifica, sono clienti che hanno una capacità di spesa elevata e personalmente non credo che vogliano auto tutte identiche».

È una tesi piuttosto estrema e non convince il popolare magazine Motor1. Francamente non siamo d’accordo nemmeno noi, anche perché sembra smentita dalla realtà dei fatti. La Honda e non ha nulla a che spartire con la Mini Cooper SE, il Ford Mustang Mach-E non è facilmente interscambiabile con il Tesla Cybertruck e così via.

Questo, nota Motor1, è vero anche se prendiamo vetture che sfruttano la stessa identica piattaforma: pensate alla KIA EV6 e alla Hyundai Ioniq 5. Entrambe poggiano sull’E-GMP, ma il loro design non potrebbe essere più diverso. Ad ognuno la sua opinione.