Batman ’89: la batmobile del film torna a sfrecciare in strada

Il canale YouTube Drivetribe ha mostrato una replica della Batmobile di Batman '89 sfrecciare in strada come nel film di Tim Burton.

Mike Fernie nel suo canale YouTube Drivetribe ha fatto felici tutti gli appassionati di Batman e della Batmobile, riprendendosi mentre guida una replica della Batmobile di Batman ’89, il mitico film realizzato da Tim Burton con Michael Keaton e Jack Nicholson protagonisti.

Qui sotto potete vedere il video di Drivetribe con la Batmobile di Batman ’89.

Questo modello di Batmobile è stato utilizzato in due film diversi, sempre realizzati da Tim Burton: stiamo parlando di Batman (1989) e di Batman Returns (1992). A disegnarla fu Anton Furst, ed il veicolo fu costruito sulla base di un telaio della Chevrolet Impala.

Sicuramente è suggestivo vedere la Batmobile ancora in moto, ed il fascino di questa bat-auto continua a rimanere immutato nonostante siano passati oltre 30 anni dalla sua prima apparizione.

Chissà se Michael Keaton, che apparirà nel prossimo The Flash, non sia pronto per salire di nuovo a bordo di questa vettura intrigante, e che farebbe anche oggi sul grande schermo la sua figura. Le riprese di The Flash stanno per iniziare, e chissà se sul set non comparirà, prima o poi, proprio questa vettura.

Proprio l’anno scorso una replica di questa Batmobile è stata messa in vendita. Ecco la news dedicata: