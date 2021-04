Above Suspicion: il trailer del thriller con Emilia Clarke

Emilia Clarke ha svestito i panni della protagonista di Game of Thrones per entrare a far parte di nuovi progetti, ma, prima ancora di concludere il suo percorso come Daenerys, nel 2017 ha partecipato ad Above Suspicion, una storia thriller di cui è stato da poco diffuso un nuovo trailer.

Si tratta di un lungometraggio che non ha mai ottenuto una vera e propria distribuzione negli Stati Uniti, anche se è disponibile sulle piattaforme streaming (in Italia su Prime Video). Da poco è stato annunciato che Above Suspicion uscirà negli Stati Uniti il 14 maggio nelle sale cinematografiche ed in digitale, mentre dal 18 verranno distribuiti DVD e Blu-Ray. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Above Suspicion.

La storia si basa sulla vicenda vera che riguarda uno dei crimini più noti presso l’FBI. La protagonista è Susan, una donna che fugge da una vita fatta di abuso di droghe, e che troverà in una città del Kentucky l’agente FBI Mark Putnam (Jack Huston), che inizierà con lei una storia d’amore. Putman utilizza Susan come sua informatrice all’interno di un caso, ma entrambi si troveranno a fronteggiare dei grandi e gravi pericoli.

Johnny Knoxville è tra i protagonisti del lungometraggio, assieme a Sophie Lowe (Blow the Man Down), Austin Hebert (Detroit), Karl Glusman (Nocturnal Animals), Thora Birch (American Beauty), Luke Spencer Roberts (The Package), Omar Benson Miller (Ballers), ed a Chris Mulkey (Captain Phillips) e Kevin Dunn (Warrior). Il regista chiamato a dirigere Above Suspicion è Phillip Noyce.

Questo nuovo trailer può invogliare chi ancora non avesse scoperto questo film a vederlo su Prime Video.