Colin Firth interpreterà i panni di Michael Peterson in un serie tv limitata, ordinata da HBO Max e adattamento dell'omonima docuserie The Staircase.

Colin Firth è stato scelto per interpretare il ruolo di Michael Peterson in un serie tv limitata dal titolo The Staircase, adattamento dell’omonima docuserie. Il progetto, ordinato da HBO Max, si compone di otto episodi ed è basato appunto sulla docuserie e sui romanzi e rapporti che vedono protagonista Peterson. Quest’ultimo è stato accusato di aver ucciso la moglie Kathleen nel 2001. L’uomo aveva dichiarato che la moglie era morta dopo essere caduta dalle scale della loro casa, ma la polizia sospettava che l’avesse picchiata a morte e che si fosse organizzato per far sì che sembrasse un incidente.

La docuserie, composta da 13 episodi e rilasciata da Netflix solo nel 2018, è stata creata da Jean-Xavier de Lestrade, che per realizzarla si era aggiornato sulle nuove informazioni del caso. Variety ha riferito in esclusiva che The Staircase, compresa di sceneggiatura, era già in fase di sviluppo nel 2019. Il progetto è stato scritto e prodotto dagli showrunner Antonio Campos e Maggie Cohn. Campos dirigerà anche sei degli otto episodi. La serie limitata è co-prodotta da HBO Max e Annapurna Television.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max, ha detto:

È emozionante collaborare con Antonio Campos, Maggie Cohn e Annapurna Television per esplorare questa storia vera, che è piena di rivelazioni drammatiche. Con l’enorme talento di Colin Firth, protagonista dell’adattamento, la storia di The Staricase affascinerà il pubblico con ogni sua bizzarra svolta.

Lo showrunner Antonio Campos ha affermato:

Questo è un progetto su cui lavoro dal 2008. È stata una strada lunga e tortuosa, ma ne è valsa la pena: ho trovato partner come HBO Max, Annapurna, la co-showrunner Maggie Cohn e l’incredibile Colin Firth per drammatizzare una storia così complessa e vera.

Sue Naegle, chief content officer di Annapurna, infine ha aggiunto:

Annapurna non potrebbe essere più entusiasta di collaborare con HBO Max, Antonio Campos, Maggie Cohn e Colin Firth in questa incredibile storia di vita reale. Siamo rimasti affascinati dalla docuserie e sappiamo che questa storia sarà in grado di intrattenere il pubblico, perché la serie limitata è nelle mani di Antonio e Maggie, e vede Colin al centro.

Potrebbe interessare: