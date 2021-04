The Forever Purge è stato classificato R-Rated

Come si poteva immaginare il nuovo e ultimo lungometraggio del franchise, conosciuto in Italia come La Notte del Giudizio, ed intitolato The Forever Purge, ha ottenuto un R-Rated, ed è stato quindi classificato come vietato ai minori.

Le motivazioni date per questa classificazione sono:

Violenza estrema e forte presenza di sangue, linguaggio volgare.

The Forever Purge doveva uscire nelle sale cinematografiche la scorsa estate, ma, a causa della pandemia, verrà distribuito il 9 luglio.

Secondo le fonti il film sarà ambientato dopo gli eventi di Election Year ed avrà come protagonisti Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), due personaggi che trovano un po’ di conforto in un ranch del Texas, dove essere stati in fuga, seguiti da un cartello messicano. Ma i due riceveranno non potranno riposare molto, perché riceveranno la visita di un gruppo di persone pronte a sfogare la propria voglia di sangue, nel momento in cui verrà concesso di compiere qualsiasi tipo di crimine.

Leven Rambin, che è stata protagonista della seconda stagione della serie di HBO True Detective, sarà il membro principale del cast, al fianco di Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera e Tenoch Huerta. Il film sarà realizzato da James DeMonaco.