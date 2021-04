Space Jam: A New Legacy, nuovo teaser trailer del film

La pagina Twitter ufficiale di Space Jam: A New Legacy ha condiviso un nuovo teaser trailer del film con protagonista il cestista LeBron James. Il breve video vede protagonisti Wile E. Coyote e Road Runner e svela che il trailer arriverà sabato.

Space Jam: A New Legacy just dropped a shiny new trailer! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7uBy38H0Oh — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 1, 2021

Il sequel del cult del 1996 vede LeBron James e il figlio Dom ritrovarsi in un universo virtuale dal quale sembra impossibile fuggire. A governare tale mondo è l’intelligenza artificiale AI G Rhythm. Il cestista ed il figlio si faranno aiutare dai Looney Toones per vincere un torneo di basket e tornare così finalmente a casa.

Nel cast ci saranno anche Don Cheadle e grandi campioni dell’NBA come Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks), insieme agli attori Don Cheadle e Sonequa Martin-Green.

Space Jam: A New Legacy, di cui recentemente sono stati rivelati i character poster, arriverà nei cinema e in contemporanea su HBO Max il prossimo 16 luglio. Al momento non ci sono novità per l’uscita italiana.