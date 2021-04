Resident Evil: il film reboot posticipato a novembre

Il reboot di Resident Evil s'intitolerà Welcome to Racoon City, ed uscirà a novembre anziché a settembre.

Uscirà con due mesi di ritardo rispetto alla data stabilita in precedenza il film reboot dedicato a Resident Evil, che verrà intitolato Welcome to Raccoon City: doveva uscire il 3 settembre ed invece sarà disponibile dal 24 novembre 2021.

Il cast dei protagonisti includerà Kaya Scodelario (Crawl) che interpreterà Claire Redfield, mentre Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) sarà Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) farà Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) sarà Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) interpreterà Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) vestirà i panni di William Birkin.

La storia del film dovrebbe rifarsi in maniera fede a quella della serie di videogiochi. Ecco le parole del regista del reboot di Resident Evil:

La cosa più importante per me in questo film è il tono. La cosa che mi è piaciuta molto dei giochi è che erano spaventosi da morire, ed è proprio quello che volevo: riportare nel film quell’atmosfera. Piove costantemente, è buio, è inquietante, Raccoon City è un personaggio marcio. Volevo inserire ciò nel film e mescolarlo con il lato divertente, specialmente con lo stile di narrazione ad angolo fisso del primo gioco. Ci siamo divertiti molto.

Johannes Roberts ha ammesso anche di essersi ispirato ai film di John Carpenter, tra cui Assault on Precinct 13 e The Fog, per realizzare il reboot. Il regista ha spiegato che la storia delle origini si svolgerà tra due luoghi principali: The Spencer Mansion (un luogo ricorrente in tutti i giochi) e Raccoon City, la stazione di polizia apparsa per la prima volta in Resident Evil 2.

L’attesa per il reboot di Resident Evil si dovrà quindi spostare fino a novembre.