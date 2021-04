La NBC ha ordinato la prima stagione completa della serie tv drammatica Ordinary Joe, che esplora le tre vite parallele del personaggio principale, Joe, interpretato da James Wolk. L’uomo deve compiere una scelta fondamentale in un momento particolare della sua vita, che lo ha messo di fronte a un bivio.

La serie tv mostra come sarebbe la vita di Joe, in base alle sue possibilità di scelta, da tre diversi punti vista, prendendo come punto di riferimento l’amore (prima vita parallela), la lealtà (seconda) e la passione (terza). Insomma, possiamo dire che ci troveremo di fronte a una sorta di Sliding Doors televisivo.

Insieme a James Wolk, nel cast della serie tv targata NBC, Ordinary Joe, compaiono Natalie Martinez, Charlie Barnett ed Elizabeth Lail. Russel Friend e Garret Lerner sono gli sceneggiatori e produttori esecutivi del progetto.

Anche Matt Reeves, Adam Kassan e Rafi Crohn di 6th & Idaho ne saranno produttori esecutivi, insieme a Howard Klein di 3 Arts. Adam Davidson ha diretto e prodotto a livello esecutivo il pilot della serie tv degli studi di 20th Television e Universal Television.

Lisa Katz, presidente dei contenuti sceneggiati, dell’intrattenimento e dello streaming per NBCUniversal, ha detto:

Ricordo ancora quando Matt Reeves ha condiviso questo progetto mentre lavoravo alla Twentieth. Russel e Garrett hanno scritto una sceneggiatura così avvincente ed emozionante che è stata riportata in modo minuzioso dalla carta allo schermo. Adoriamo il modo in cui ‘Ordinary Joe’ ci fa vivere la domanda universale di ‘cosa sarebbe successo se’ attraverso un incredibile cast di personaggi e trame avvincenti.

Potrebbe interessare: