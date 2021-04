Google: per alcuni dipendenti è già tempo di tornare in ufficio

Negli USA si intravede per la prima volta la speranza di un ritorno alla normalità. Google si prepara a richiamare parte dei suoi dipendenti in ufficio, ma la possibilità di lavorare da remoto continuerà ad essere offerta almeno fino a settembre.

Le prime riaperture parziali dovrebbero iniziare già a partire da aprile. Anche Microsoft, Facebook e Uber hanno annunciato in questi giorni un piano per tornare a rendere operativi gli uffici, dopo che la pandemia aveva costretto i colossi a far lavorare il grosso dei loro dipendenti da casa. Amazon di recente ha annunciato che l’azienda si aspetta di rivedere buona parte della sua forza lavoro in ufficio entro la fine del prossimo autunno, con i primi rientri che inizieranno già questa estate.

La transizione verso il telelavoro non è sempre stata immediata e priva di conseguenze. La dirigente di Facebook Sheryl Sandberg aveva recentemente spiegato che il non poter contare su una forza lavoro in presenza spesso può creare più problemi che benefici.

Google programmerà la riapertura degli uffici seguendo alcuni parametri di buon senso, ad esempio privilegiando le riaperture nelle città che hanno già raggiunto una copertura vaccinale ottimale e dove la curva dei contagi è già sotto controllo.

Google, ad ogni modo, offrirà ancora la possibilità di lavorare da remoto a tutti i dipendenti che lo desidereranno almeno fino a settembre del 2021.