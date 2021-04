Ghosts: CBS ordina la serie tv comedy su una casa infestata

La CBS ha ordinato la serie tv comedy Ghosts, adattamento della serie omonima prodotta dalla BBC One. I protagonisti sono Rose McIver e Utkarsh Ambudkar.

01—Apr—2021 / 10:46 AM

La CBS ha ordinato la serie tv comedy Ghosts, incentrata su una giovane coppia in difficoltà che eredita una casa infestata da fantasmi. Il progetto è l’adattamento di una serie omonima prodotta dalla BBC One. La serie tv vedrà tra i suoi interpreti Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones, Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinnock e Roman Zaragoza.

Nella comedy Ghosts, targata CBS, la coppia protagonista, interpretata da Rose McIver e Utkarsh Ambudkar, crede che i loro sogni si siano avverati quando ricevono in eredità una bella casa di campagna. In seguito scoprono che la tenuta sta cadendo a pezzi ed è abitata dai fantasmi di persone che un tempo, prima di venire a mancare, risiedevano in quella stessa casa.

Joe Port e Joe Wiseman, anche produttori esecutivi del progetto, stanno scrivendo la sceneggiatura della comedy. Tra i produttori esecutivi troviamo pure Mathew Baynton, Jim Howick, Simon Farnaby, Laurence Rickard, Ben Willbond e Martha Howe-Douglas, insieme ad Alison Carpenter, Debra Hayward e Alison Owen per la Monumental Television e Angie Stephenson per i BBC Studios.

Il produttore esecutivo Trent O’Donnell è anche il regista della serie pilota, prodotta da CBS Studios, in associazione con Lionsgate Television e BBC Studios.

