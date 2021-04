Elon Musk farà parte del CdA di Endeavor, la parent company della UFC

Elon Musk entrerà a far parte del CdA della Endeavor Group Holdings, uno dei più importanti conglomerati americani nell’industria dell’intrattenimento e degli eventi dal vivo. L’azienda possiede, tra gli altri, la lega di arti marziali miste UFC, oltre che i brand Miami Open, Miss Universe e la New York Fashion Week.

L’annuncio arriva a sorpresa direttamente da un documento presentato nella giornata di ieri dall’Endeavor, che proprio in queste settimane sta lavorando ad una strategia per quotarsi in borsa.

Il signor Musk è stato selezionato per far parte del nostro CdA in ragione del suo background professionale e della sua esperienza come amministratore di aziende di successo quotate in borsa, del suo passato come dirigente di livello senior, oltre che del suo ruolo nel CDA di altre aziende quotate e del suo indubbio talento nell’avvio, crescita e integrazione di aziende

si legge nel comunicato con cui l’Endeavor annuncia la sua IPO

Musk deve ancora essere formalmente eletto nel CdA. Vale comunque la pena di menzionare che, nonostante un suo accordo con la SEC gli abbia precluso la possibilità di svolgere il ruolo di Presidente di Tesla, l’accordo nulla dice sulla sua facoltà di unirsi al CdA di altre aziende.

L’attuale CEO dell’Endeavor è Ari Emanuel, la sua famiglia è stata uno dei primi investitori di peso in Tesla, mentre nel 2018 Rahm Emanuel, fratello di Ari e sindaco di Chicago, strinse a nome della città un importante contratto con la Boring Company di Elon Musk.