Young Sheldon: la serie rinnovata fino alla settima stagione

La serie prequel di Big Bang Theory, Young Sheldon è stata rinnovata non per una, ma per ben altre tre stagioni. La serie andrà in onda fino al 2024.

Young Sheldon è stata rinnovata per altre 3 stagioni, permettendo così alla serie di arrivare alla bellezza di sette stagioni. Nel 2017, la CBS ha creato Young Sheldon con la speranza di ottenere un successo simile a quello di The Big Bang Theory. Young Sheldon esplora l’infanzia del personaggio di Jim Parsons, Sheldon Cooper, un bambino prodigio di una piccola città del Texas.

La serie ha riscosso un grande successo, soprattutto da quando The Big Bang Theory è terminata nel 2019. L’attuale quarta stagione ha visto Sheldon diplomarsi al liceo e arrivare all’Università, la East Texas Tech. Per la gioia dei fan della serie originale, la serie ha trovato il modo di connettersi a The Big Bang Theory attraverso divertenti cameo e riferimenti.

La serie rimane una delle commedie più seguite e ora rimarrà un punto fermo per tutta la stagione 2023-24. Il presidente della CBS Entertainment Kelly Kahl lo ha detto in una dichiarazione:

Sotto l’abile guida di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast eccezionale e gli scrittori di talento hanno davvero dato vita a personaggi meravigliosi. L’umorismo, il calore e il cuore dalla famiglia Cooper sono un innegabile attrattiva per i milioni di fan che seguono la serie. Siamo entusiasti di vedere cosa hanno in serbo le prossime tre stagioni per uno Sheldon leggermente più vecchio e tutta la sua famiglia.

Young Sheldon è una serie creata da Chuck Lorre e Steven Molaro. La serie, ambientata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, è uno spin-off di The Big Bang Theory e inizia con il personaggio di Sheldon Cooper all’età di nove anni. Iain Armitage interpreta il giovane Sheldon, al fianco di Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts. Jim Parsons, che interpreta l’adulto Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, narra la serie e funge da produttore esecutivo. Lo sviluppo della serie è iniziato a novembre 2016, da un’idea iniziale che Parsons ha trasmesso ai produttori di The Big Bang Theory.

