Unsolved Mysteries ha contribuito a risolvere un caso?

Secondo quanto riferito, le autorità si stanno avvicinando all’arresto del fuggitivo Lester Eubanks. Nella serie di Unsolved Mysteries di Netflix la sua storia era stata rivelata in uno degli episodi. NBC News cita un funzionario del US Marshals Service che ha rivelato che si stanno avvicinando a Eubanks, che si ritiene si trovi nell’area di Los Angeles, essendo sfuggito alla custodia delle autorità dell’Ohio nel 1973. Eubanks è stato condannato per l’omicidio di un quattordicenne con la condanna a morte commutata in ergastolo. La scomparsa di Eubanks in quella data avvenne otto anni dopo che era stato arrestato anche per l’omicidio di Mary Ellen Deener.

L’episodio di Unsolved Mysteries con la storia di Eubanks ha attirato molta attenzione da parte di fan e spettatori della serie poiché la sua fuga non si capisce come sia avvenuta. Dopo un periodo di permanenza nel penitenziario dell’Ohio, Eubanks fu iscritto a un programma d’onore / trustee e gli fu concessa l’opportunità di lasciare la prigione in diverse occasioni. Nel 1973, Eubanks prese parte a un’uscita natalizia. Mentre tutti gli altri detenuti tornarono al punto di raccolta, dopo aver fatto acquisti senza supervisione, Eubanks non lo fece e non fu più visto da quel giorno.

Le autorità presenti nell’episodio di Unsolved Mysteries incentrato su Eubanks hanno teorizzato che la sua fuga fosse un evento pre-pianificato e coordinato con le persone che gli avevano fatto visita in prigione. La fuga di Eubanks era stata descritta anche in un episodio di America’s Most Wanted nel 1994, e una fonte all’epoca ha chiamato dopo aver visto la sua storia e ha riferito che viveva nell’area di Los Angeles.

Si pensa che Eubanks non se ne sia mai andato, tuttavia, poiché la NBC di Los Angeles riferisce che ci sono fotografie che mostrano Eubanks che lavora e socializza con le persone nella contea di Los Angeles. I Marshals hanno offerto una ricompensa di $ 50.000 per qualsiasi informazione che porti all’arresto di Eubanks, attualmente presente nella lista dei 15 Most Wanted.

Il successo e la popolarità della serie Netflix di Unsolved Mysteries ha portato quelle storie di nuovo in primo piano e ha fatto guadagnare terreno con indagini attive, ma finora non sono arrivati ​​aggiornamenti ufficiali.

