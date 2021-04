TikTok: adoperato per contrabbandare certificati vaccinali

In Florida, USA, un uomo ha cercato di smerciare dal suo account TikTok dei certificati vaccinali pronti per essere compilati. Poco sorprendentemente è stato intercettato rapidamente da altri utenti, una delle quali ha reso virale la vendita, portandola all’attenzione del grande pubblico.

Il soggetto, identificato dalla testata Axios come James Koncar (@tamparockout17) non è stato denunciato alla polizia, tuttavia la sua bravata è finita sotto gli occhi dell’azienda per cui prestava servizio, la quale lo ha immediatamente sospeso e, poco dopo, licenziato.

L’intenzione di Koncar sarebbe stata quella di vendere attraverso TikTok certificati falsi a persone contrarie ai vaccini e alle mascherine, in modo che queste potessero garantirsi il permesso di svicolarsi agilmente dalle norme anti-pandemia. A questo va aggiunto che i post incriminati erano decorati anche con hashtag inneggianti alle ideologie conservative repubblicane e suprematiste, cosa che ha reso l’utente ancor più controverso.

Thirteen05 Creative, la ditta per cui lavorava, si è assicurata di recidere i ponti con l’ormai ex dipendente, il quale è pressoché scomparso da ogni social, imboscandosi per evitare la prevedibile gogna pubblica a cui il giustizialismo della Rete lo avrebbe sicuramente sottoposto. In compenso si è aperta improvvisamente una posizione come responsabile SEO dalle parti di Tampa, Florida, se mai dovesse interessarvi.

If you are an SEO in Tampa looking for a job let me know. We are hiring immediately. — thirteen05 Creative (@1305creative) March 27, 2021

