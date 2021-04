SpaceX vuole aggiungere una cupola di vetro ai suoi razzi

La capsula modello Crew Dragon è stata adoperata in passato per portare gli astronauti sulla International Space Station (ISS), ma visto che le spedizioni future non prevedono il contatto con la base spaziale, SpaceX sta valutando di sostituire il modulo d’attracco con una cupola in vetro, così da creare uno scenografico punto panoramico con cui intrattenere i turisti del domani.

La zona d’osservazione prevista sarà dunque posizionata in punta al modulo e verrà protetta in fase di decollo da un muso che si aprirà non appena la navicella avrà raggiunto sana e salva l’orbita. Questa nuova variante di Crew Dragon verrà adoperata esclusivamente per i viaggi turistici e, pertanto, non dovrà soddisfare gli standard di sicurezza imposti dalla NASA.

L’annuncio di una simile modifica è stato lanciato direttamente sul profilo Twitter dell’azienda spaziale fondata da Elon Musk, a poche ore di distanza da che Inspiration4 ha annunciato tutti i nomi della ciurma che parteciperà alla spedizione prevista per il 15 settembre prossimo venturo.

A new view for crew pic.twitter.com/iSVwUyJT5R — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

La missione, guidata dal miliardario tech Jared Isaacman, lancerà nello spazio tre astronauti non professionisti: Christopher Sembroski, ingegnere, Sian Proctor, professore e Hayley Arceneaux, assistente medica sopravvissuta al cancro.

I quattro collauderanno di fatto una tratta spaziale pensata per i viaggi commerciali, orbitando per tre giorni attorno alla Terra. Il gruppo raggiungerà la sua destinazione adoperando la già collaudata capsula Resilience, quella attualmente ancorata all’ISS, la quale si vedrà aggiungere la cupola di vetro non appena rientrerà alla base di SpaceX.

