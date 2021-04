Pacific Rim: La Zona Oscura avrà una seconda stagione

Ha fatto da poco il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix, ma Pacific Rim: La zona Oscura è stato già rinnovato per una seconda stagione. L’annuncio è stato dato attraverso Twitter, con la pagina dedicata a Pacific Rim che ha diffuso un post.

Qui sotto potete vedere il posto sul rinnovo per una seconda stagione di Pacific Rim: La zona Oscura.

It's not over yet, there's so much more to The Black…. pic.twitter.com/yk6bGmdpxw

— Pacific Rim (@PacificRim) March 31, 2021