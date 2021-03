Le Superchicche: Donald Faison sarà il Professor Utonium nella serie TV live action

31—Mar—2021 / 10:11 AM

Donald Faison si unisce al cast della serie TV live action de Le Superchicche, dove vestirà i panni del Professor Utonium. L’annuncio è stato dato dallo stesso attore sul suo account Instagram, dicendosi entusiasta del progetto a cui prenderà parte.

Il personaggio del Professor Utonium sarà una scienziato “eccentrico, disinvolto e un pizzico narcisista” che in preda alla crisi di mezza età decide di riallacciare i rapporti con le figlie. Le cose però non saranno facili visto che Lolly, Dolly e Molly dopo un’infanzia passata a combattere il crimine sono ormai disilluse e non hanno ben chiaro che ruolo vogliano abbia il padre nelle loro vite.

Si va quindi delineando sempre di più il cast della serie TV prodotta da The CW e basata sulla serie animata ideata da Craig McCracken. L’ex star di Scrubs si unisce a Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (Descendants) e Yana Perrault (Jagged Little Pill), che vestiranno i panni delle tre protagoniste ormai adulte.

La serie de Le Superchicche vede la sceneggiatura opera del premio Oscar Diablo Cody (Juno, Young Adult) insieme a Heather Regnier e sarà diretto da Maggie Kiley. Le due sceneggiatrici saranno anche produttrici esecutive, mentre a produrre troviamo Berlanti Productions e Vita Vera Films insieme a Warner Bros. Television.