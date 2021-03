The Handmaid’s Tale: nuovo trailer della quarta stagione della serie TV con Elisabeth Moss

Hulu ha diffuso un nuovo trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, serie TV tratta dal romanzo di Margaret Atwood.

Hulu ha diffuso il nuovo trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, serie TV con protagonista Elisabeth Moss e tratta dal romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood.

I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming il prossimo 28 aprile e vede il personaggio di June pronta più che mai a combattere contro lo stato di Gilead dopo essere finalmente riuscita a fuggire. Una lotta che porterà nuove ed inaspettate sfide e che rischia di consumarla e distruggere i suoi legami più cari.

Il cast oltre ad Elizabeth Moss vede protagonisti Joseph Fiennes (Comandante Fred Waterford), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Alexis Bledel (Emily Malek / Diglen / Disteven / Dijoseph), Madeline Brewer (Janine Lindo / Diwarren / Didaniel / Dihoward), Ann Dowd (Lydia Clements / Zia Lydia), O. T. Fagbenle (Luke Bankole), Max Minghella (Comandante Nick Blaine), Samira Wiley (Moira Strand), Amanda Brugel (Rita) e Bradley Whitford (Comandante Joseph Lawrence).

Vi ricordiamo che The Handmaid’s Tale è stata rinnovata per una quinta stagione che arriverà prossimamente, probabilmente nel 2022 e la cui trama potrebbe essere basata su I testamenti, sequel del romanzo ed ambientato quindici anni dopo gli eventi raccontanti in I racconti dell’ancella.

