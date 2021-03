Rick and Morty 5: diffuso il trailer ufficiale

Su YouTube è stato pubblicato il trailer ufficiale dedicato a Rick and Morty 5, la quinta stagione della popolare serie comedy fantascientifica, che arriverà a giugno. Adult Swim ha ufficializzato che la quinta stagione di Rick and Morty uscirà il 20 giugno su HBO Max.

Qui sotto potete vedere il trailer in cui, come al solito, non mancano le trovate geniali ed esilaranti.

Il cast vocale originale di Rick and Morty è formato da Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Firefly Lane), Chris Parnell (Saturday Night Live) e Spencer Grammer (Greek).

Ma, mentre i fan di Rick and Morty aspettano la premiere della quinta stagione, gli sceneggiatori della serie hanno già iniziato a lavorare alla settima stagione. Adult Swim ha rinnovato la popolare serie per ben 70 episodi nel 2018, che copriranno un numero incerto di stagioni. Sembra chiaro che gli sceneggiatori stiano lavorando duramente per creare molti contenuti futuri per i fan.

Quando Rick and Morty è stato presentato per la prima volta nel 2013, ha preso d’assalto il mondo dell’animazione per adulti. Creato da Dan Harmon e Justin Roiland, la serie ha ricevuto grandi elogi per il suo riuscito mix di complesse trame sci-fi, umorismo acuto e contenuti tematici pesanti.

In Italia la serie è disponibile su Netflix.