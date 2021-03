Kevin Smith vuole che prosegua lo SnyderVerse

Dopo il successo della Zack Snyder’s Justice League molti appassionati vogliono che lo SnyderVerse prosegua, ed il regista e attore Kevin Smith supporta questa idea. Durante il podcast Fatman Beyond Smith ha detto la sua sulla possibilità di far proseguire l’universo narrativo DC di Snyder.

Qui sotto trovate le sue dichiarazioni:

Sono per questa cosa, soprattutto se fatta su HBO Max. Fate fare la Ayer Cut di Suicide Squad, e date a Zack Snyder un po’ di soldi per fare qualcosa. Questo sarebbe l’ideale, e non disinscrivetevi da HBO Max, perché se HBO capisce che siete lì per questo (intende la Snyder Cut ndr) allora è possibile che ve ne darà di più.

Ora come ora, da quello che risulta leggendo le interviste, sembra che stiano chiudendo la porta ad un proseguimento, ma, se fossi in voi, continuerei ad insistere, dicendo ‘continuate lo SnyderVerse’ perché ha funzionato una volta.