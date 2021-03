Hercules: la scena Zero to Hero ricreata su Animal Crossing

Su animal Crossing è stata ricreata la scena musicale Zero to Hero del Classico Disney Hercules utilizzando i settaggi e i personaggi New Horizons.

Hercules è uno dei Classici Disney più amati, anche grazie ai suoi iconici numeri musicali. Uno di questi, e per la precisione Zero to Hero, è stato ricreato da un videogiocatore su Animal Crossing. Il video ripropone la sequenza cantata che nel film mostra come il figlio di Zeus sia ormai diventato un eroe, sconfiggendo tutti i mostri che Ade gli manda contro, diventando un vero beniamino.

Il video è stato pubblicato su YouTube da ACNH Disney Resort e riporta la didascalia “Questo deve essere il video più impegnativo che ho fatto fino ad ora.Ho passato due mesi a pianificare, creare tutti gli sfondi e gli elementi, filmare a Harv’s Island e poi mettere tutto insieme . Pensavo che sarebbe stato impossibile ricrearlo, ma volevo dimostrare a me stesso che avevo torto. Come Phil ha detto a Hercules, “Rinunciare è per i principianti”“.

Il Classico Disney è diretto da Ron Clements e John Musker e rivisita in chiave animata la storia del semiodio Ercole, presentando anche alcune delle sue famose dodici fatiche. Arrivato nei cinema nel 1997 è l’ottavo film del cosiddetto Rinascimento Disney ma a differenza dei suoi predecessori ha avuto un minore successo di pubblico. Dal cartone sono stati tratti una serie animata ed uno spettacolo teatrale. Prossimamente arriverà anche il film live action ad opera dei fratelli Russo.