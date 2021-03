Google Maps ora indicherà le rotte “eco-friendly”

Google Maps in alcuni Paesi ha iniziato il roll out di una nuova funzione dedicata agli amanti dell’ambiente. L’app darà priorità alle strade migliori per l’ambiente. Ad esempio Google Maps potrebbe dirottare l’automobilista su aree meno trafficate, in modo da ridurre la necessità di dover frenare e rimettere in moto l’auto costantemente, o su strade meno impegnative, riducendo i consumi di carburante. L’obiettivo? Abbassare le emissioni di CO2.

L’opzione sarà abilitata di default, ma l’obiettivo del colosso è quello di indicare l’alternativa più ‘verde’ esclusivamente quando i tempi del percorso sono congrui con le soluzioni tradizionali. Insomma, Google Maps non vi farà arrivare tardi a lavoro solamente per risparmiare qualche g di CO2. Ci sarà un bilanciamento intelligente tra le due esigenze.

Le rotte eco-friendly sono abilitate di default, ma l’utente può disattivare l’impostazione in qualsiasi momento.

Il progetto parte dagli Stati Uniti, ma l’obiettivo preannunciato è quello di portare il roll out anche in altre aree geografiche, Europa inclusa. Ovviamente l’utente potrà disabilitare l’impostazione in qualsiasi momento.

Quello che abbiamo notato è che per circa la metà dei percorsi siamo in grado di identificare una rotta con un impatto sull’ambiente più contenuto, senza che questo comporti un allungamento del tempo trascorso in macchina

ha spiegato Russel Dicker, dirigente di Google.