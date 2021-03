Foo Fighters protagonisti di un film horror comedy

I Foo Fighters sono una band iconica nella musica rock, ma presto entreranno anche a far parte del mondo del cinema, e della cinematografia horror in particolare. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della partecipazione dei Foo Fighters ad un progetto riguardante una commedia horror in sviluppo per la Universal Pictures.

A lavorare come regista al progetto sarà BJ McDonnell. Al centro della storia ci dovrebbe essere una sorta di possessione demoniaca che la band si troverà ad affrontare durante una sessione di registrazione. Sembra trattarsi di un’idea piuttosto simpatica.

In passato i Foo Fighters hanno omaggiato il cinema in diverse occasioni, come nel caso della registrazione del video di Walk, in cui Dave Grohl ha interpretato il protagonista di Un giorno di ordinaria follia, riproponendo alcune scene iconiche del lungometraggio.

Il film con i Foo Fighters protagonisti sembra essere stato realizzato durante il periodo della pandemia, perciò ora si tratta di capire quando verrà distribuito. Nonostante non siano state date notizie ufficiali sul film diverse fonti sembrano averlo confermato.

Ricordiamo che in passato anche altre band rock si sono incrociate con il mondo del cinema, e tra queste ci sono i Ramones ed i Kiss.